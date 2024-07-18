Arnavutköy'de klima kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir adam iş arkadaşıyla arasında çıkan 'klima açma' tartışması sonucu ölümle sonuçlanan bir kavga yaşandı. Olayda, iş arkadaşının kafasına kafa atarak şiddet uygulayan şahıs, adamın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavga sonucu ölen adamın beyninde tümör olduğunu tespit etti. Otopsi sonuçlarına göre, tümörün etkisiyle ölen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma devam ederken, olayın detayları ve tarafların ifadeleri üzerinde çalışılıyor.