Arnavutköy'de klima kavgası ölümle sonuçlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Arnavutköy'de klima kavgası ölümle sonuçlandı

Arnavutköy'de bir adam, iş arkadaşıyla 'klima açma' konusunda çıkan kavgada kafa atarak ölümüne neden oldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir adam iş arkadaşıyla arasında çıkan 'klima açma' tartışması sonucu ölümle sonuçlanan bir kavga yaşandı. Olayda, iş arkadaşının kafasına kafa atarak şiddet uygulayan şahıs, adamın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavga sonucu ölen adamın beyninde tümör olduğunu tespit etti. Otopsi sonuçlarına göre, tümörün etkisiyle ölen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma devam ederken, olayın detayları ve tarafların ifadeleri üzerinde çalışılıyor.

Son Haberler
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de Gündem
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak Ekonomi
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Dünya
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma Spor
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti Gündem
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti
Geçen sezonun televizyon raporu Yazarlar
Geçen sezonun televizyon raporu
Her âşık ustası ile iftihar eder Yazarlar
Her âşık ustası ile iftihar eder