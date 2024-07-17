Küçük çocuktan uyuyan kasiyere saygılı davranış

Pendik'te bir mağazada yaşanan olay, sosyal medyada takdir topladı. Bir genç, alışveriş yaparken fark ettiği uyuyan kasiyer için örnek bir davranış sergiledi. Kamera görüntülerine yansıyan bu anlar, insanların içindeki güzel davranışların hala var olduğunu gösterdi.

Genç, kasiyerin uyuduğunu fark ettiği anda aldığı ürünü kameralara göstererek, masanın üzerine bıraktı ve parayı da aynı şekilde özenle yerleştirdi. Bu saygılı davranış, mağaza çalışanlarının ve diğer müşterilerin de takdirini kazandı.