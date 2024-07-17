Minik çocuğun yemek yaptığı video viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Minik çocuğun yemek yaptığı video viral oldu

Sosyal medyada yayılan bir video, minik yaşta yemek yapabilen bir çocuğun yeteneğini sergiliyor. Doğramadan pişirmeye kadar tüm süreci kendi başına yöneten minik adam, büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, minik yaşta bir çocuğun mutfakta gösterdiği beceriyi konu alıyor. Videoda, çocuk doğramadan pişirmeye kadar tüm yemek yapma sürecini kendisi yönetiyor ve bu yeteneğiyle izleyenlerden büyük takdir topluyor.

Küçük çocuğun videoda gösterdiği özgüven ve yetenek, birçok kullanıcının dikkatini çekti. Videoda, çocuğun annesi veya babası olmadan kendi başına mutfağa girdiği ve öğrendiği bilgilerle yemek hazırladığı görülüyor. Bu gösterişli yeteneği, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılıp beğenildi.

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