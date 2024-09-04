Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç park halindeki minibüse çarptı, restorana girdi

Kaynak: İHA
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç park halindeki minibüse çarptı, restorana girdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra balıkçı restoranına girdi.

Kaza, akşam saatlerinde Karaburun Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zübeyde Ö.'nün kullandığı 34 ZB 4712 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek önce park halindeki 34 HTV 599 plakalı minibüse çarptı, ardından savrularak restoranın içine daldı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Zübeyde Ö. ve iki kızı Sevde ve Elif Mina Ö. ile bir restoran çalışanı yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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