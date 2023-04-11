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Cip takla atarak yol kenarına uçtu

Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir cipin sürücüsü bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:54
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Arnavutköy’de lüks araç takla atarak yol kenarına uçtu

Cip takla atarak yol kenarına uçtu
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DHA’da yer alan bilgilere göre, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde saat 12.30 sıralarında iddiaya göre 34 AY 0634 plakalı cip sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarpan cip taklalar atarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu.

Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Güvenlik amacıyla aracın kaza yaptığı bölgede 1 şerit trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saatin ardından cip bulunduğu yerden kaldırılarak çekiciye yüklendi.

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