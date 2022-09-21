21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın

Arnavutköy'de, erkek öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişi çıkan yangında dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 20:04
Takip Et

Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın

Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
+
Aa
-

Panikle kendilerini dışarı atan ve dumandan etkilenen öğrencilerin o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında, Merkez Mahallesi Adaş Sokak'taki erkek öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, yurdun yatakhane katındaki bir odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Kısa sürede odadaki malzemeleri tutuşturan yangın nedeniyle yurdun tüm katları dumanla doldu. Panikle dışarı kaçmaya çalışan öğrencilerden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında yurtta bulunan 3’ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
3
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
4
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
5
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
6
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
7
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.