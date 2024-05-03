Van’da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Van’da kaçakçılık operasyonu
Van’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-30 Nisan 2024 tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda toplam 144 olayda 233 şahsın yakalandı ve birinin tutuklandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan aramalarda 786 gram afyon sakızı, 43 gram metamfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 27 gram esrar, 4 gram eroin, 37 adet elektronik sigara, 715 litre akaryakıt, 43 adet cep telefonu ve 23 bin 820 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” belirtildi.

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