Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Süper Lig'de 33 puanla küme potasında yer alan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, yönetime istifasını sundu.
Hatayspor yönetimi, Volkan Demirel'in istifasını kabul etti.
Güney temsilcisi, son 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
HATAYSPOR KARNESİ
Hatayspor'un başına Eylül 2022'de geçen 42 yaşındaki çalıştırıcı, tüm kulvarlarda 55 maçta takımını yönetti.
Hatay ekibi, bu maçlarda 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
DEPREMLERDE BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ
Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depreminde Hatay'da yaptıklarıyla gündem olan Volkan Demirel, tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı.
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