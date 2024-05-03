Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgiler kapsamında Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma düzenlendi.

Düzenlenen faaliyette Kuşadası ilçesinde V.A. ve E.S. isimli 2 şüpheli durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, yakalanan V.A., E.S., A.K., İ.K., G.E., A.Ö., H.K., S.R. ve S.Ç. isimli toplam 9 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler için adli işlem başlatıldı.