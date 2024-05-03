Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Kaynak: İHA
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Aydın’ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken, uyuşturucu kullandığı belirlenen toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgiler kapsamında Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma düzenlendi.

Düzenlenen faaliyette Kuşadası ilçesinde V.A. ve E.S. isimli 2 şüpheli durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, yakalanan V.A., E.S., A.K., İ.K., G.E., A.Ö., H.K., S.R. ve S.Ç. isimli toplam 9 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler için adli işlem başlatıldı.

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