Ölümden böyle kaçtılar! Hafriyat kamyonu işçilerin arasına daldı

Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.
Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı. Kamyonu fark eden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı.
Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifade de direksiyon başında fenalaştığını iddia etti.
(Kaynak: DHA)
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