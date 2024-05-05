Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Faciadan dönüldü
Yalova-Bursa karayolunda, içinde 38 yolcunun bulunduğu otobüsün tıra çarptı. Büyük bir faciadan dönüldü.

Yalova-Bursa karayolunda, Bursa’dan Yalova istikametine seyreden ve içinde 38 yolcu bulunan bir yolcu otobüsü ile önünde seyreden bir tırın çarpışması sonucu büyük bir faciadan dönüldü. Kaza, Orhangazi Karsak kavşağında meydana geldi.

Otobüsün tıra arkadan çarpmasıyla birlikte büyük bir panik yaşandı. Otobüs sürücüsü Ahmet A., kabinde sıkışarak mahsur kaldı. Olay yerine hemen ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından hafif yaralı olduğu belirlendi.

Kazada bulunan yolcular da büyük bir korku ve endişe içinde kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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