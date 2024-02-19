Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının, Erdoğan ve Rama liderliğinde Ankara’da düzenleneceği belirtildi.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların tartışılacağı ifade edildi. NATO üyesi Arnavutluk ile yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar ve diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantıda, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkı sağlayacak olan çeşitli hukuki metinlerin imzalanması planlanıyor.