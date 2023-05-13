Arnold Schwarzenegger Hollywood'u sarsan ihanetini anlattı

Rol aldığı 'Terminatör', 'Gerçeğe Çağrı' ve 'Av' gibi filmlerle hafızalara kazınan, aksiyon filmlerinin yıldızı Arnold Schwarzenegger ile 1986'da dünyaevine girdiği eşi Maria Shriver, Hollywood'un hem en olaylı hem de en uzun süren boşanma davalarından birine konu olmuştu.

Schwarzenegger'ın, evli olduğu dönemde evinde çalışan hizmetlilerden biri olan Mildred Baena'dan Joseph Baena adında bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Joseph'a gerçek babasının kim olduğu, 15 yıl boyunca söylenmemişti.

GERÇEĞİ YILLAR SONRA AÇIKLADI

Ancak Schwarzenegger, eşinin yaşananları Mildred Baena'dan öğrenmesi üzerine evliliğini bitiren açıklamayı 2011 yılında yaparak, Joseph Baena'nın babası olduğunu itiraf etmişti. Ortaya çıkan bu gerçek, o dönemin en büyük skandallarından biri olarak anılmıştı.

Maria Shriver, bunun ardından evliliğini sonlandırmak için ilk adımı atarak boşanma davası açmıtı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürmüştü.

''BÜYÜDÜKÇE BANA OLAN BENZERLİĞİ ORTAYA ÇIKIYORDU'

Aktör, sonrasında 'Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem' adlı kitabında yaşadıklarını anlatarak; ihanetin ardından eşini geri kazanmak için uğraştığını, ancak Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini açıklamıştı. Joseph Baena'dan da bahseden ünlü isim, şöyle yazmıştı:

"Baena'nın eşinin, Joseph'ın gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

2011 yılında açılan boşanma davası, tam on yıl sürmüş ve yasal işlemler 2021 yılında tamamlanmıştı. Boşanmanın 10 yıl sürmesinin nedenleri olarak ise karmaşık bir mülk anlaşması ve motivasyon eksikliği gösterilmişti.

2011 yılında açılan boşanma davası, tam on yıl sürmüş ve yasal işlemler 2021 yılında tamamlanmıştı. Boşanmanın 10 yıl sürmesinin nedenleri olarak ise karmaşık bir mülk anlaşması ve motivasyon eksikliği gösterilmişti.

'BAŞARISIZLIKLARIMI DA HATIRLAYACAKLAR'

Ünlü isim, "İnsanlar başarılarımı hatırlayacak ama başarısızlıklarımı da hatırlayacaklar" dedi ve ekledi:

"Yaşananlar, evliliğim ve çocuklarımla olan ilişkim açısından çok zordu. Aileme yeterince acı çektirdim. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım."

'KENDİMİ SAHNEDE HAYAL EDİYORDUM'

Yayınlanan fragmanda Hollywood'u fethetme arzusuyla ilgili de konuşan aktör, "Kendimi sahnede hayal ediyordum. Binlerce insan, 'Arnold, Arnold, Arnold' diye bağırıyordu. Ve bir şeyi gerçekten net bir şekilde gözünüzde canlandırdığınızda, oraya %100 ulaşabileceğinize inanırsınız. Öğrenmem gereken pek çok şey, aşmam gereken engeller vardı" ifadelerini kullandı.