Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi ne anlama geliyor?
Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi ne anlama gelir? Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Çok zor durumda kalıp bir konu üzerine derin derin düşünmek, ne yapacağını bilememek, çaresizlik içinde hissetmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir konu üzerinde düşünüp durmak anlamını taşır. Çaresizlik içinde ne yapacağını bilmeyen insanlar için kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

ARPACI KUMRUSU GİBİ DÜŞÜNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çözemediğin ne var güzel kızım, oturmuş arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun."

Son Haberler
Bahçeli: İstanbul'u CHP'den kurtarmak fetih namusudur Gündem
Bahçeli: İstanbul'u CHP'den kurtarmak fetih namusudur
İmamoğlu’ndan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı. 'Bak bak bak... Seçim nelere kadir Gündem
İmamoğlu’ndan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı. 'Bak bak bak... Seçim nelere kadir
TÜGİS gıda güvenliğine dikkat çekti Ekonomi
TÜGİS gıda güvenliğine dikkat çekti
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı Yerel Haberler
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır? Keşfet
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır?
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı Gündem
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı
Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı