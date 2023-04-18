Arsenal iddiaları için 'çöp' benzetmesi

Real Madrid'in 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın Arsenal ile adının geçmesi üzerine menajeri Jonathan Barnett'tan açıklama geldi.

Goal'ün İngiltere edisyonuna konuşan Barnett, "Arsenal'e transfer söylentileri hiç gerçekçi değil. Çöp iddialardı. Asla böyle bir konuşma, görüşme gerçekleşmedi." dedi.

Barnett, "Camavinga'nın aklında asla başka bir takımda oynamak yok. Asla ayrılmayı düşünmedi. Camavinga'nın geleceği tamamen Real Madrid'de." ifadelerini kullandı.

Rennes altyapısından yetişen ve 2021'de Real Madrid'e 31 milyon euro karşılığı transfer olan Camavinga, bu sezon toplam 47 maçta forma giydi.