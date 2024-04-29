FIFA müfettişleri Ali Koç ile görüştü. Rapor ortaya çıktı

Kaynak: Fotospor
FIFA müfettişleri Ali Koç ile görüştü. Rapor ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin, sezon başından bu yana maruz kaldığını öne sürdüğü haksızlıklar nedeniyle FIFA ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta FIFA Etik Kurulu'na bağlı bir Sorgulama Komisyonu heyetinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bu heyetin bu sezon Türkiye'ye gelen ilk heyet olmadığı da vurgulandı.

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sezon birden fazla kez FIFA'ya başvurduğu, TFF ve ilgili kurumları şikayet ettiği ifade edildi.

Habere göre Fenerbahçe yönetimi, bu sezon 8 Kasım 2023 tarihinde FIFA'ya hakemlerle ilgili şikayetlerini içeren bir dilekçe gönderdi.

FIFA, konunun kendilerine ait olmadığını belirterek Fenerbahçe'yi IFAB'a yönlendirdi.

Bunun üzerine IFAB, bir komisyonu İstanbul'a gönderdi ve Ali Koç'un imzasını taşıyan şikayet dilekçesindeki maddelerle ilgili TFF, MHK ve TFGHD'den görüş aldı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'a gelen IFAB heyeti, Fenerbahçe'nin iddiaları hakkında bir rapor hazırladı ve bu raporda iddiaların dayanaksız olduğuna ve FIFA Etik Kurulu'na bağlı bir soruşturma komisyonuna gönderilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Kısa süre önce İstanbul'a gelen FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komitesi, Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, Fenerbahçe Başkanı Koç'a, TFF başkan adayı Servet Yardımcı olmasına rağmen, sadece yasa dışı bahis konusundaki iddialar soruldu ve başka konulara girilmedi.

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