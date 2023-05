Arsenal Saka ile uzattı

Premier Lig’de son haftalarda şampiyonluğu Manchester City’e kaptıran Arsenal, rotayı iç transfere çevirdi. Topçular, 21 yaşındaki futbolcusu Bukayo Saka’nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

"GURUR VERİCİ BİR AN"

Sportif Direktör Edu, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bukayo ile çalışmak ve onun akademimizden ilk takımımıza kadar olan harika yolculuğunu deneyimlemek, kulüpte hepimiz için çok gurur verici bir an. Bukayo artık en iyi genç oyunculardan biri haline geldi ve kariyerinin bu sonraki aşamasında bizimle birlikte oynamaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAKA EN ÖNEMLİ PARÇAMIZ"

Teknik Direktör Mikel Arteta ise Bukayo Saka'ya övgü yağdırdı. Arteta, "En iyi genç yeteneklerimizi elde tutmak, sürekli ilerlememizin anahtarıdır ve Bukayo, şimdi ve gelecekte kadromuzun çok önemli bir parçası. Harika bir yetenek olmasının yanı sıra Bukayo özel bir insan, hepimiz tarafından seviliyor ve bugün bu seviyeye gelmek için gösterdiği sıkı çalışma çok önemli. Taraftarlar, Bukayo'nun önümüzdeki yıllarda bizimle birlikte devam edecek gelişiminin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyor” şeklinde konuştu.

İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 47 maçta 14 gol, 11 asistle takımına katkı sağladı.