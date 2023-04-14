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Arslantepe Höyüğü ziyarete açıldı

Depremlerin ardından ziyarete kapatılan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nün kademeli ziyarete açıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:42
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Arslantepe Höyüğü ziyarete açıldı

Arslantepe Höyüğü ziyarete açıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, 2021'in temmuz ayından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Arslantepe'nin 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından ziyarete kapatıldığı hatırlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla aradan geçen sürede Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Arkeoloji Müzesi tarafından ören yerinde gerekli temizlik çalışmaları ve düzenlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Turistik merkez, kademeli olarak ziyarete açılmıştır. Arslantepe, her gün 09:00 ila 15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. İlerleyen günlerde ören yerinin ziyaret saatleri yeniden düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

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