Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü muhtar öldü

Çankırı'da akşam saatlerinde İnandıkköyü Mahallesi’nde Satılmış Karakaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hisarcıkkayıköyü Mahallesi’nin Muhtarı olan 63 yaşındaki Satılmış Karakaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Karakaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelenmeler sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.