Sakarya'da kan donduran olay: İnşaat kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da kan donduran olay: İnşaat kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
Sakarya Karasu’da inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada bir kadına ait olduğu tahmin edilen, elleri ve ayakları bağlı halde bir ceset bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmasında ceset bulundu.

Aşağı Aziziye Mahallesi’nde yer alan Ankara Caddesi üzerindeki bir inşaat kazısı esnasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

Kepçeden inen operatör, fark ettiği cismin ceset olduğunu görünce durumu polise haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda bir kadına ait olduğu tahmin edilen, cansız bedenin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi.

Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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