Artık çöpe dökmeyeceksiniz. Selülitleri ve istenmeyen tüyleri anında yok ediyor

Nefisyemektarifleri’nin haberine göre, 14. yüzyılda ortaya çıkan kahve, başlangıçta çekirdekleri kaynatarak içiliyordu. Sonra kahve çekirdekleri kavrulup öğütülerek pişirilmeye başlandı.

Bu pişirme yöntemi Türklere has olduğu için Türk kahvesi adını alan bu kahve çeşidi özellikle kömür ateşinde ve bakır cezvede yavaşça pişirildiğinde çok daha lezzetli olur. Türk kahvesinin dibine çöken telvesi ise birçok derde deva oluyor.

Suda erimeyen kahvenin dibe çöken kısmına telve denir. Köpüğü, aroması ve sunumu ile özel bir lezzete sahip olan kahve çeşidi Türk kültürünün bir parçasıdır.

FAYDALARI

Türk kahvesi kan kolesterol seviyesini dengeler, kalp hastalıklarına karşı korur ve ağrı kesicilerin etkisini arttırır. Sindirim sistemini düzenler, bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler.

Kahve telvesi cildi yumuşatır, selülitleri giderir, cildi parlak ve canlı yapar. Kahve telvesi ve karbonat karışımı istenmeyen tüyleri azaltabilir. Antioksidan içeren kahve telvesi toksinleri atar, kansere karşı korur, zihni açar, baş ve kemik ağrılarını hafifletir.

YÜZÜNÜZE UYGULAYIN

Kahve telvesi yüze tek başına ya da başka malzemelerle karıştırılarak uygulanabilir.

Birkaç farklı kahve telvesi maskesi vardır: 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile yapılan maske cilt için çok faydalıdır. Zeytinyağı ve Türk kahvesi karıştırılıp göz çevresi dışında yüze sürülür ve sonra soğuk su ile yıkanır.

Bir başka kahve telvesi maskesi için kahve telvesi Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır. Kahve telvesi selülit tedavisi için de kullanılır. Kahve telvesi, Hindistan cevizi yağı, ardıç yağı ve badem ezmesi ile yapılan karışım selülitli bölgelere sürülür ve masajla deriye yedirilir. Yağlı bölge streçle sarılır, egzersiz yapılır ve sonra ılık su ile duş alınır.

Kahve telvesi cilt üzerinde çok etkilidir: Ölü hücreleri temizler, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller, cildin nemini dengeler, göz altı şişlikleri ve morlukları giderir. Selülit tedavisi için kahve telvesi maskesinin 5-10 dakika ciltte bekletilmesi yeterlidir.

Kahve telvesi ve limon ile yapılan maske yağlı ciltlere iyi gelir. Kahve telvesi cildi karartmaz, aksine daha açık bir renk verir.