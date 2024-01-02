Trans olanı 5 milyar insanın canına kastediyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Trans olanı 5 milyar insanın canına kastediyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin trans olanlara yağlara karşı korunmasız kalındığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

DSÖ rapor yayımladı ve 43 ülkenin, gıdalardaki trans yağlarla mücadele için adeta savaşa girişti. Raporda dünya genelinde 2,8 milyar insan trans yağlardan korunabiliyor. 5 milyar insan ise hala trans yağların yıkıcı sağlık etkileriyle karşı karşıya...

Trans yağlar endüstriyel olarak üretiliyor. Genellikle ambalajlı gıdalar, unlu mamuller ve yemeklik yağlarda kullanılıyor. Ve tüketimi her geçen yıl hızla artıyor. Dünya genelinde koroner kalp hastalıkların baş nedeni.

TRANS YAĞLARI ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN MÜ?

Raporda trans yağların bilinen bir yararının bulunmadığına dikkat çekildi e şöyle dendi:

“Trans yağları ortadan kaldırmak uygun maliyetlidir. Kaldırılması sağlıklı nesillerin gelişmesine yarar getirir. Koroner kalp hastalığı kaynaklı ölümler trans yağlar yüzünden oluyor. 16 ülkenin 9'unda iyi bir önlem alınmış değil. Avustralya, Azerbaycan, Butan, Ekvator, Mısır, İran, Nepal, Pakistan ve Güney Kore bu ülkelerde bir kaçı...
Trans yağlarla savaşan ülkeler de var elbette. Bu ülkeler Amerika ve Avrupa'daki yüksek gelirli ülkeler.
Trans yağ tüketimini her geçen gün yasaklayan ve iyi bir politika izleyen ülkeler ise Meksika, Nijerya ve Sri Lanka'da."

AA

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