Kahve diyeti ne kadar yararlı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ege Ramadanoğlu, “Kahvedeki kafein, adrenalin hormonunun üretiminde artış yapar” dedi ve uyarılar yaptı. Ramadanoğlu, “Adrenalin korku ve heyecanlandığımızda artar ve bedenimizi yoğun efora hazırlar. Yani kahve tüketen kendini enerjik hisseder. Sporla ilgilenenler salona gitmeden ya da dışarıda spora başlamadan yarım saat önce kahve içerse uygun olur. “ şeklinde konuştu.

Dozunda içilen kahvenin vücuda yararları var. Ancak aşırısı da zararlı. Ramadanoğlu kahvede sodyum ve A vitamini bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“ Kahve vücudumuzdaki zararlı yağların parçalanmasına ve serbest yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesine destek olur. Sade içildiğinde kahvede sıfır kalori bulunur. Kafein zekayı geliştirir. Hızla kana karışarak beyne ulaşır. Uyanıklığı artırır. Ruh halini düzenler hafızayı güçlendirir.

Kahve yüksek antioksidan içerdiğinden kanser türlerinin önünü keser.”

KAHVE DİYETİ SAĞLIĞA ZARARLI MI?

So yıllarda yapılan kahve diyetinden de söz eden Ramadanoğlu uyarılarda bulundu:

“ Bu diyetin mantığı öğün 3 ana öğün ile beslenmek ve öğünler arasında sadece 1 fincan Türk kahvesi içmek. Fakat bu iyi bir tercih değil. Sağlıklı diyet yapmak için mutlaka bir diyetisyenden yardım alınması gerekiyor..."





DHA