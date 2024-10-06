Artık her iki banknottan biri 200 TL oldu

Ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle Türk Lirası değer kaybederken, tedavülde yaygın kullanılan banknotların yerini 200 TL aldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül 2023'te tedavüldeki kağıt paraların 49.7’si 200 TL'den oluştu.

Pandemiden sonra patlak veren küresel ekonomik kriz 2009'da Türkiye’nin en büyük banknotu olarak tedavüle giren 200 TL'yi, en yaygın parası oldu.

Cumhuriyet haberine göre Merkez Bankası verilerini dayandırdığı habere göre; artık tedavüldeki banknotların neredeyse yarısı 200 TL'den oluşturuyor.

Tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede yükseldi. Kağıt paraların yüzde 49.7’sini 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor.

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Son iki yılda 200 TL'lik banknot kullanımı yüzde 211.8 arttı. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu.

200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı ise doğal olarak daha büyük.

Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi. Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.