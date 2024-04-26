Artık mucizeler bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu önleyemez. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray koptu, gidiyor.

Son düzlükte dört nala şampiyonluğa koşuyor.

Sağına, soluna, arkasına bakmadan, rakiplerine 3'şer 4'er atarak emin adımlarla mutlu sona yaklaşıyor.

Tutabilene aşk olsun.

Zaten tutulacak gibi de görünmüyor.

O yüzden bu gece Galatasaray şampiyon oldu diyebiliriz.

Bu gerçeği muziceler bile değiştirecek gibi görünmüyor.

Gelelim maça.

Galatasaray için kalan son 5 haftanın en zor rakipti Adana Demirspor.

Üstelik deplasmanda

Son 14 maçında 14 galibiyet elde eden, son 5 maçta rakiplerine 19 gol yağdıran Sarı Kırmızılılar bu maçı da geçerse şampiyonluk yolunda iyice rahatlayacaktı.

Geçtiler.

Hem de net, farklı bir skorla geçtiler.

Oysa karşılarında kora kora savaşan bir Adana Demirspor vardı.

Özellikle ilk yarıda müthiş bir mücalede oldu.

Heyecanı, aksiyonu, temposu yüksek bir maçtı.

İki taraf da oyunu çirkinleştirmeden, yavaşlatmadan bir an önce gole ulaşmak için oynadı.

Öyle ki, mücadele orta sahadan çok iki takımın ceza alanlarında oldu.

Bir o kalede, bir bu kalede.

Galatasaray sol kanattan Barış Alper ile tehlikeler yaratırken, Adana Demirspor Balotelli ve Mendoza ile ciddi pozisyonlar buldu.

11.dakikada Kerem Demirbay'ın üst direkte patlayan füzesi Sarı Kırmızılıların bu sezon direklere takılan 28'nci şutuydu.

İlk yarıda iki takımın 26 şut çekmesi sezonun rekoruydu.

İkinci yarı adeta ilk yarının kopyasıydı.

Galatasaray rakip kaleye daha kalabalık gitmeye çalışırken, Adana Demirspor yakın temas ve hızlı çıkışlarıyla tehlike yarattı.

Oyun cezaalanlarında kördüğüm olunca belli ki düğümü 18 dışından çekilecek şutlar çözecekti.

Çözen Galatasaray oldu.

53'ncü dakikada Hakim Ziyech savunmadan dönen topa yerden vurarak perdeyi açtı: 1-0

Yenik duruma düşmesine rağmen ev sahibi arka arkaya çok önemli iki pozisyon buldu ama karşısına kalesinde devleşen Muslera vardı.

Bu dakikalarda Muslera Mendoza ile Balotelli'ye gol şansı vermedi.

Dakikalar 64'ü gösterirken Galatasaray 2.golü bularak rahatladı. Bu golün yaratıcısı ve sahibi Kerem Demirbay'dı.

Artık ok yaydan çıkmıştı.

90+1'de İcardi skoru belirledi.

90 dakika sonunda skor tabelasında yazan 3-0'lık galibiyet Galatasaray'ın şampiyonluğa kement atmasıydı.

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray ikinci yarıdaki tüm maçlarını kazanarak şu anda Fenerbahçe'ye 7 puan fark attı.

Çalışmanın, isteğin, kalitenin başarısı bu.

Kalan son 4 maçta artık çok daha rahat.

Bu takım şampiyon olmasın da kim olsun.

Analarından emdikleri süt kadar helaldir.

Alkışlamak gerekir.