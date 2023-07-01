Artık Twitter hesabınız yoksa başkalarının tweetini göremeyeceksiniz

Twitter'ın hesap olmadan kullanımı askıya alındı. Artık hesap olmadan paylaşımlar okunamayacak ve hesap açmak zorunlu hale gelecek.

Artık Twitter hesabınız yoksa başkalarının tweetini göremeyeceksiniz

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Twitter, hesap girişi yapmadan gezinmeye izin vermediğini duyurdu.

Sosyal medyada hesabı bulunmayan kişiler, hem masaüstü hem de mobil cihazlardaki web tarayıcıları aracılığıyla tweetlere ve profillere erişemeyecek.

Elon Musk ise bu adın platform güvenliğini korumak adına atıldığını duyurdu.

Musk’ın “veri yağması” olarak adlandırdığı tehlikenin detayları şu anda bilinemiyor.

Bu önlem, ziyaretçileri hesap oluşturmaya teşvik edecek ve Twitter’ın aktif kullanıcı sayısını artıracak diye yorumlanıyor.

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