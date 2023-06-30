Twitter yine artırdı. Resmen duyuruldu

Twitter aboneliği alanların karakter sınırının artırılacağı duyurulmuştu. Özellik artık resmi olarak kullanıma geçti. İşte karakter sınırının kaç sayfalık yazı oluşturacağının örneği...

Twitter yine artırdı. Resmen duyuruldu

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz günlerde Twitter'daki karakter sınırının abonelere özel artırılacağını ve neredeyse bir kitap yazabilecek kadar çok olabileceğini duyuran sosyal medya şirketi, bugün bu özelliğin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın mavi tiki ‘Blue aboneliği’ adı altında aylık 8 dolara satmaya başlamıştı.

KARAKTER SAYISI 25 BİN OLDU

Aboneler, mavi tikin yanında tweet düzeltme, daha uzun video yayınlama ve daha uzun tweet atma gibi ‘fırsatlara’ da sahip oldu.

Tweet karakter sayısı abonelere özel olarak önce dört bin, sonrasında 10 bin karaktere çıkarılmıştı.

Twitter, bugün yaptığı duyuruda bu sınırı yeniden artırdığını açıkladı. Buna göre, yeni sınır 25 bin karakter oldu.

25 BİN KARAKTER BİR TWEETTE NASIL GÖRÜNÜR?

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