Artvin-Erzurum yolu ulaşıma açıldı

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin-Erzurum karayolu 2 gün sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin-Erzurum yolu ulaşıma açıldı

İHA'nın haberine göre, Artvin-Erzurum karayolu, 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde 17 Nisan’da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması için zemin etüt çalışmasının ardından Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yolu çift şerit olarak ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya kütlelerini kaldırma çalışması devam ediyor.

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