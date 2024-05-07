Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor

Airfryer'da patates kızartması yapmak, pratik ve lezzetli bir seçenek olup, daha az yağ kullanarak sağlıklı bir atıştırmalık elde etmenizi sağlar. Ayrıca, farklı baharatlar ekleyerek değişik tatlar deneyebilirsiniz

Airfryer'da patates kızartması yapmak, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık veya yan yemek seçeneği sunar. Bu yöntem, geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha az yağ kullanarak aynı çıtır çıtır lezzeti elde etmenizi sağlar.

İşte Airfryer'da patates kızartması tarifi

Malzemeler



1 adet patates

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

TARİF



Öncelikle airfryer'ı önceden 160 derecede ısıtın. Patateslerin kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin.

Patatesleri ortalama 20 dakika suda bekletin. Ardından kağıt havluyla kurutun. Daha sonra bir kabın içine alın. Üzerine baharat, tuz ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Patatesleri airfryer'ın haznesine koyun. Ardından 180 derecede 15 dakika pişmeye bırakın. 5 dakikada bir hazneyi yerinden çıkartıp karıştırmayı unutmayın.

Kızarttığınız patatesleri servis tabağına alın ve soslarla birlikte servis edin. Afiyet olsun.

Patates Kızartmasının Yanına En İyi Ne Gider?

Patates kızartmasının yanına en iyi giden seçenekler arasında yoğurtlu sos, acılı sos, ketçap veya hardal gibi çeşitli soslar bulunmaktadır. Ayrıca rendelenmiş kaşar peyniri veya çeşitli baharatlarla tatlandırılmış mayonez de tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, yanında tüketilecek bir et yemeği veya salata da lezzetli bir seçenek olabilir. Genellikle kişisel tercihlere bağlı olarak farklı lezzetler denenebilir.