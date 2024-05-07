Bilecik Belediyesi 20 milyon TL’ye kadar borçlanacak

Serhat Kaya - Bilecik

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Başkan Subaşı 20 milyon liraya kadar iç borçlanma yapabilmek için Belediye Meclisinde yetki aldı. İç borçlanmanın nedenleri ile ilgili de meclis üyelerine bilgilendirmede bulunan Başkan Subaşı, aynı zamanda Bilecik Belediyesinin cari borç durumu hakkında da bilgiler aktardı.

BELEDİYENİN BORCU 75 GÜNDE 24 MİLYON LİRA ARTIŞ GÖSTERDİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Belediyenin borçları ile ilgili verdiği bilgilerde 13 Ocak’ta göreve gelen yönetimin yaptığı borçlanma kalemleri ile ilgili verdiği bilgide, işçi alımı gideri harcamaları 5 milyon 933 bin lira, doğrudan temin harcamaları 17 milyon 613 bin lira, vergi borcu 1 buçuk milyon lira, Referans çöp toplama şirketine borç 11 milyon 400 bin lira, basın yayın harcamaları 2 milyon 254 bin lira, akaryakıt harcamaları 2 milyon 903 bin lira, temizlik malzemesi giderleri 1 milyon 184 bin lira olduğunu ve 75 günde 43 milyon 944 bin lira zarar oluştuğunu söyledi. Başkan Subaşı yapılan bu harcamalar sonucu 75 günde sadece çalışan maaşlarının ödendiğini ve belediyenin borcunun 24 milyon lira arttığını belirtti.

İŞÇİLERE YAPILAN %100 ZAM VE YAPILAN İŞÇİ ALIMLARI BÜTÇE DENGESİNİ BOZMUŞ

Başkan Subaşı verdiği bilgilerin devamında, Ocak ayında 40 milyon 900 bin lirası İller Bankası payı olmak üzere kasada 48 milyon lira varken 21 milyon lira maaş ödemesi yapıldığını, işçilere yapılan %100 zam sonrası ise Mart ayında kasada 33 milyon lira varken, 29 milyon işçi maaşı ödendiğini söyledi. Mayıs ayına gelindiğinde ise 139 işçi çıkartıldıktan sonra dahi 23 milyon lira maaş ödemesi yapacaklarını söyleyen Başkan Subaşı, işçi çıkartılmaması durumunda ise ödenecek maaş tutarının 6 milyon lira daha artacağını söyledi. Başkan Subaşı Mayıs ayı maaş ödemesi öncesi ise Belediyenin kasasında 26 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

İÇ BORÇLANMAYA AKP EVET DERKEN, MHP HAYIR DEDİ

Belediye Başkanı Subaşı’nın yaptığı bilgilendirme sonrası Belediye Başkanına 20 milyon liraya kadar iç borçlanma yapma yetkisi verilmesi maddesi oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylamada CHP ve AKP grupları iç borçlanma yetkisine evet derken, MHP grubu ise hayır dedi.

Diğer yandan Bilecik Belediye Meclisinde CHP’nin 16, AKP'nin 5, MHP’nin ise 4 üyesi bulunuyor.