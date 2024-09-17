Artvin-Hopa kara yolunda çökme meydana geldi

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışların neden olduğu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin’de iki gündür aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonucunda, Hopa Sanayi Sitesi yakınındaki Yanmış Köprü mevkisinde yol çöküntüsü meydana geldi.

Bu sebeple Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, Artvin yönüne doğru tek yönlü olarak sağlanıyor. Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve diğer yetkililer durumu değerlendirdi.

Vali Ünsal, can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirterek gerekli önlemlerin ivedilikle alınması talimatını verdi.

Ayrıca, heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.