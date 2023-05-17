Artvin'de deprem!

AFAD verilerine göre Artvin'in Borçka ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 7.30'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
AFAD verilerine göre Artvin'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Artvin'in Borçka ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 7.30'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.