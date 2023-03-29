29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   

Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   

Artvin’in Hopa ilçesinde denize düşen kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:24
Takip Et

Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   

Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Hopa Limanı'nda bilinmeyen bir nedenle kamyonet denize düştü. Sulara gömülen araç içinde iki kişi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa deniz polisi dalgıç ekipleri araç içinde bulunan Hasan Kibar’ın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Araç sürücüsü Erdoğan Kaya ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Hastaneye götürülen Erdoğan Kaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Hasan Kibar hastane morguna kaldırıldı.

Denize düşen kamyonet vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
3
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
5
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
6
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
7
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.