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Artvin’de kaza süsü verilmiş olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı   

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaza süsü verilmiş olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.  

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:28
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Artvin’de kaza süsü verilmiş olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı   

Artvin’de kaza süsü verilmiş olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı   
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Artvin’in Şavşat ilçesi Tepeköy köyünde dün yaşanan olayda, bir kişi araçtan 1 kilometre uzaklıkta bulunmuş, şüpheli bulunan ölüm sonrası inceleme başlatılmıştı.

Konuyla ilgili Artvin Valiliğinden yapılan  açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12.12.2022 Pazartesi günü saat 07:19 sıralarında Şavşat ilçemize bağlı Tepeköy köyünde trafik kazası ihbarı alınması üzerine olay yerine intikal eden güvenlik görevlilerimizin yaptığı incelemeler neticesinde olay mahallinde bulunan aracın Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu ve araç içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili araştırma ve incelemelerin devam ettiği esnada edinilen ilk bulgular çerçevesinde ekiplerimizin yapmış olduğu arama neticesinde olay yerine yaklaşık 1 km uzaklıkta Tepeköy muhtarı Murat Altun, ölü vaziyette bulunmuştur. Olayın şüphelisi olarak Y.A. gözaltına alınmış olup gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)



                                         

 

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