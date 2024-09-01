Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi

Merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı ve yollar taş ve suyla kaplandı. Park halindeki Orhan Erdem’e ait 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dereye düşerek yaklaşık 200 metre sürüklendi ve taşlara çarparak durdu.

AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Artvin'i sel vurdu. Camide mahsur kalan cemaat iş makinalarıyla kurtarıldı

İl Özel İdaresi ekipleri ise sel ve taşkın nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalara başladı.

Artvin’de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı