Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi

Artvin'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

Merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı ve yollar taş ve suyla kaplandı. Park halindeki Orhan Erdem’e ait 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dereye düşerek yaklaşık 200 metre sürüklendi ve taşlara çarparak durdu.

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AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

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İl Özel İdaresi ekipleri ise sel ve taşkın nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalara başladı.

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