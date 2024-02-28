Artvin'de yeni açılan tünelde çökme! Çatlaklar ve açılmalar her gün artıyor

Kaynak: İHA
Artvin'de yeni açılan tünelde çökme! Çatlaklar ve açılmalar her gün artıyor
Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki 39 tünelden biri olan ve yeni açılan T14 Tüneli'nde oluşan çatlaklar ve açılmalar artarken, vatandaşlar bu duruma çözüm istiyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı.

Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz ay kayma meydana gelirken, tünelin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya başladı.

"BİZ KELLE KOLTUKTA BU YOLDAN GEÇMEK İSTEMİYORUZ"

Çökmelere karşı tünel içinde çelik kafesle önlem alınsa da blok şeklinde meydana gelen açılmalar sürücülere zor anlar yaşattı. Bölge halkından Kayhan Sazak, yolu sürekli kullandığını belirten, “Bu yol tehlike arz ediyor. Bunu ilçede herkes biliyor, yetkililer de biliyor. Bu yol ilçenin can damarı, geçmek zorundayız. Hastamız olsun, en ufak bir şeyde bu yolumuzu kullanmamız gerekiyor. İlçenin tek bağlantı yolu. Biz kelle koltukta bu yoldan geçmek istemiyoruz. Bizim beklentimiz çalışmaların hızlandırılması" diye konuştu.

"TÜNEL İÇİNDE DE BLOK OLARAK ÇATLAMA VAR"

İlçe sakinlerinden Serhat İnce ise, "Tünelin yüz metresinde açılmalar meydana geldi. Asfalta açılmalar var, çatlaklar oluşmuş. Tünel içinde de blok olarak çatlama var. Malum doğa sıcakladı, toprakta gevşedi, süreç biraz daha hızlandı” dedi.

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