Artvin’den sınırı geçip Gürcistan’a giden ineğin sahibini tüm ülke arıyor. Kimin bu inek?

Sosyal medya Türkiye’den Gürcistan’a giden ineğin sahibinin kim olduğunu merakla bekliyor. Bütün Gürcistan ise o ineğin sahibini bulmak için seferber olmuş durumda.

SINIRI GEÇİP GÜRCİSTAN'A GİTTİ

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünden, sınırı aşarak Gürcistan topraklarına giren ineğe Gürcü bir vatandaş sahip çıktı. Gürcü vatandaş ineği koruması altına aldı.

Türkiye’den geldiği tahmin edilen ineğin kulak küpesi olmadığı için nereden geldiği ve kime ait olduğu bilinmiyor.

İneği korumaya alan Murat Nakasidze, Türkiye’de bulunan eniştesi Recep Şentürk’ten yardım istedi. İneğin sahibinin bulunmasını isteyen Nakasidze: “Yaklaşık 2 ay önce bizim köye bir inek geldi. Kapımıza geliyor, dolaşıyor yine geliyor. Sahipsiz dolaşıyor, burdan ayrılmıyor. Şimdi kış geldi. Bu hayvanı dışarıda bırakamam. Türkiye’den gelmiş olabilir. Eğer ineğini kaybeden varsa bana ulaşsınlar. Benim eniştem Türkiye tarafında. Ona haber saldım. O da sosyal medyadan haberi duyurmuş. Umarım sahibini buluruz.”

Bütün Gürcistan ineğin sahibini bulmak için adeta seferber olurken, ineğin fotoğrafı sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Herkes ineğin sahibinin kim olduğunu merakla bekliyor.