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Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy’de park halinde olan bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Servis otobüsünün yandığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:26
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Arvakütköy'de park halindeki otobüs yandı

Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
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İHA

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokakta meydana geldi.

Park halindeki bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede otobüsü alev topuna çevirirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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