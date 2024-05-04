Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyayı salladı. Kıyafetinin bedeli ortaya çıktı

'Bambaşka Biri' projesinde Burak Deniz ile birlikte rol alan Hande Erçel, özel hayatında Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle sıkça gündeme gelmekte. 30 yaşındaki Erçel, seyahatleri ve şık tarzıyla magazin dünyasında sıkça konuşulmakta.

Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum toplayan Erçel, son olarak siyah tül elbisesi ve siyah çizmeleriyle verdiği cesur pozları 32.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede 864 bin beğeni toplayan bu pozlar, Erçel'in tarzının da ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Ünlü markanın siyah tül elbisesinin fiyatı tam olarak 11 bin 625 TL olarak belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in tarzına "Muhteşem fizik ve özgüvenli pozlar", "Çok güzel, bayıldım" ve "Hande Erçel gerçeğini herkes kabul etmeli!" gibi yorumlarla övgüler yağdırdı.

ARZU SABANCI'DAN SERT TEPKİLER GELEBİLİR...

Son paylaşımlarıyla sosyal medyada yankı uyandıran Hande Erçel, hem hayranlarının beğenisini topladı hem de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Hande Erçel'in cesur pozları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları paylaşan Hande Erçel, bu son gönderisiyle takipçilerinin ilgisini çekmişti.

Bazıları tarafından beğenilirken, bazıları tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Hatta, bu fotoğrafların Arzu Sabancı'dan tepki alabileceği ve Hande Erçel'in sosyal medya üzerinde engellenme riski taşıdığına dair yorumlar yapılmıştı.

İŞTE SON POZLARI...

HANDE ERÇEL KİMDİR?

1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. 2011-2013 yılları arasında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitim almış, Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yapmıştır.

2012 yılında Miss Civilization of the World yarışmasında Azerbaycan'da ikinci olan Erçel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle başlaDI.

"Hayat Ağacı" dizisinde Selin Karahanlı karakteriyle tanınmış, "Güneşin Kızları" dizisinde Selin Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2017-2020 yılları arasında oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

Hande Erçel'in Rol Aldığı Diziler:

• Bambaşka Biri / Leyla Gediz / 2023

• Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020

• Azize / 2019

• Halka / Müjde Akay / 2018

• Siyah İnci / Hazal / 2017

• Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017

• Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016

• Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014

• Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014

• Çalıkuşu / Zahide / 2013

• Tatar Ramazan / 2013