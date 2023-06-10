Asansörün halatı koptu: 1 yaralı

Aksaray’da asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Safiye Şahin (54), yaralandı.

Asansörün halatı koptu: 1 yaralı

DHA’nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Çimeli Yeni köyünde, 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Safiye Şahin’in 2’nci kata çıktığı asansör, halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten zemine düştü. Asansörde mahsur kalan Şahin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının müdahalesiyle asansörden çıkarılan Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin'in ayaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi.

asansorun-halati-koptu-1-yarali-1581-dhaphoto1.jpg

asansorun-halati-koptu-1-yarali-1581-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı Dünya
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev Spor
Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek?
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi Magazin
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor Magazin
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor
CHP’li Öztunç 85 milyonun verilerinin çalındığı iddiasını meclise taşıdı Güncel
CHP’li Öztunç 85 milyonun verilerinin çalındığı iddiasını meclise taşıdı