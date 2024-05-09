MOSSAD ajanı Mısır'da infaz edildi. Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler

Olay Mısır’ın dünyaca meşhur sahil kenti İskenderiye'de meydana geldi. İsrail ve Arap medyası tarafından Mısırlı bir gıda şirketinin sahibi olarak tanıtılan Ziv Kipper’ın infazı hakkında Reuters'e konuşan bir güvenlik görevlisi, infazı gerçekleştiren grubun bugüne kadar bilinmeyen bir örgüt olduğu söyledi.

Grubun ismi geçen yıl, üç İsrail askerini vurduktan sonra öldürülen Muhammed Salah adlı bir Mısırlı polis memurundan geliyor. Grup yaptığı açıklamada Kipper'n MOSSAD ajanı olduğunu iddia ettikten sonra infazın Gazze'deki katliamlara ve İsrail'in Mısır ile Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine bir misilleme olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kurbanın Kanada ve İsrail vatandaşlığı bulunan Ziv Kipper olduğu doğrulansa da MOSSAD bağlantısı hakkında bilgi verilmedi.

Kahire'deki İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise Mısırlı yetkililerle temas halinde bulunulduğu, olayın aydınlatılması için İsrail istihbarat birimlerinin de devre girdiği söylendi.

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kipper’in Mısır’da “daimi olarak ikamet ettiği” söylendi. Bakanlık daha fazla ayrıntı paylaşmadan her türlü yasal işlemin başlatıldığını ve faillerin bir an evvel yakalanacağını belirtti.

Global Affairs Canada sözcüsü James Emmanuel Wanki, Mısır'da bir Kanada vatandaşının ölümünden haberdar olduklarını bildirdikten sonra “Aileye en derin taziyelerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Açıklamasının devamında “Konsolosluk yetkilileri yerel makamlarla temas halinde. Gizlilik tedbirleri nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğiz. Olay aydınlatıldıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Terörist grup tarafından paylaşılan videoda "Bir sonrakini bekleyin. Gazze çocuklarına selam!" mesajı ülkede tedirginliğe yol açtı.