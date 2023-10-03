Asayiş uygulamasında 31 firari şahıs ve 59 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 31 kişi ile 59 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Asayiş uygulamasında 31 firari şahıs ve 59 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılı Eylül ayının ikinci yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 31 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 24 bin 752 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 31 kişi yakalandı. 427 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 56 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 438 işyeri kontrol edilerek, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı, 2 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 102 adet mermi, 1 adet muşta, 25 bin 670 adet makaron, 586 paket kaçak sigara, 157,55 gram esrar, 37 adet elektronik sigara, 143 adet sentetik ecza, 12,95 gram metamfatemin, 3,42 gram bonzai, 5,42 kilogram nargile tütünü ve 45 adet botoks iğnesi ele geçirildi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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