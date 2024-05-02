Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu hakkında; Odatv internet sitesinde yayımlanan, “Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor” başlıklı haber ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan, “Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine, 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Barış Terkoğlu ve avukatları katıldı.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını iletti ve Terkoğlu’nun, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Barış Terkoğlu, yaptığı savunmada,“Hakimler, savcılar, polisler birer yurttaştır. Dolayısıyla yaptıkları eylemler, aldıkları kararlar nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara ayrı bir koruma zırhı Anayasa’ya aykırıdır. Yazdığım yazıların yüzde 90’ında yargıyı eleştiriyorum. Bu başka bir şey, hedef göstermek başka bir şey. Kanunun maksadıyla ters düşen bir mütalaa söz konusu. Kimi hakim ve savcılara eleştirilemezlik getiren bir mütalaa söz konusu” ifadelerini kaydetti.

"BU DAVALAR ELEŞTİRİ YAPILMASIN DİYE AÇILIYOR"

Terkoğlu, yaptığı savunmanın devamında, Odatv internet sitesindeki haberinin, Anka Haber Ajansı'ndan alındığını, kendisinin o dönem Odatv'de Haber Müdürü olarak görev yaptığını ve hukuk önünde bir sorumluluğunun olmadığını belirtti.

Anka Haber Ajansı'ndan alınmış bir haber nedeniyle haber müdürünün yargılanamayacağını ifade eden Terkoğlu, bu durumun kanuna aykırı olduğunu söyledi ve gazetecilik adına ANKA’nın haberinde bir sorun ya da hedef gösterme olduğunu da düşünmediğini kaydetti. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısına ilişkin beyanda bulunan Terkoğlu, "Akın Gürlek’in hakimliğin dışına çıkarak siyasi kararlar verdiği için eleştiriliyor. Bu davalar eleştiri yapılmasın diye açılıyor” diye konuştu.

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