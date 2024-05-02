Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi
Bir kadın, gittikleri restoranda onunla ilgilenmeyen kocasına, telefonuna bakarken soslu peçete yedirdi.

Eşiyle birlikte Çin restoranına giden bir sosyal medya kullanıcısı, kocasının telefonuyla oynamasından rahatsız oldu. Masada duran bir peçeteyi chopstick ile alarak yemeğinin sosuyla ıslattı ve ardından kocasına uzattı. Telefona konsantre olan adam, eşinin verdiği peçeteyi fark etmeden yedi.

O anları "sofraya telefonla oturan kocama nasıl ders veriyorum" notuyla paylaşan kadının videosu kısa sürede viral oldu. İzleyiciler, kadının yaratıcı ve mizahi tepkisine gülerken, olayın komikliği birçok kişinin dikkatini çekti.

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