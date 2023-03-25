25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza

Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde drift atan sürücüye cezai işlem uyguladılar. Asfaltı lastikleriyle adeta kazıyan sürücünün drift attığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 06:47
Takip Et

Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza

Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Organize sanayi bölgesinde drift atan araçları mercek altına aldılar. Yapılan gözetim sonucunda drift attığı tespit edilen otomobil durduruldu.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde drift attığı tespit edilen 20 PP ... plakalı otomobilin sürücüsü Hasan B.(30)'ye Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı. 

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
5
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
6
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
7
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza
﻿Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza
﻿Asfaltı otomobiliyle adeta kazıyan gence rekor ceza
﻿Mesut Özil'den flaş açıklamalar. En mutlu olduğu takım hangisiydi, neden ağladı?
﻿Mesut Özil'den flaş açıklamalar. En mutlu olduğu takım hangisiydi, neden ağladı?
﻿Mesut Özil'den flaş açıklamalar. En mutlu olduğu takım hangisiydi, neden ağladı?
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz ancak halkımızı koruyacağız
﻿Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz ancak halkımızı koruyacağız
﻿Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz ancak halkımızı koruyacağız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.