“Asgari ücret az değil" dedi. Almanya'dan emekliliği ve kirada evleri ortaya çıktı

“Asgari ücret az değil” diyen vatandaşın Almanya’dan emekli olduğunu ve kirada evleri olduğunu açıklaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
“Asgari ücret az değil" dedi. Almanya'dan emekliliği ve kirada evleri ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren Çimen

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, 11 bin 402 liralık asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi, Almanya'dan da emekli olduğunu ve Türkiye'de kirada evleri olduğunu açıkladı.

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Ekonomiyle ilgili konuşan vatandaş, iki ülkeden emekli olduğunu anlatarak şunları söyledi;

"Ben bir araba tuğlayı 6 bine indirtemedim. 4 Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı çağırdım. 3 bine indirdim. Kendimizde bulmamız lazım hatayı. Böyle bir devlet adamı Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir adamdır. Asgari ücret ne azı ya? 11 bin lira az bir para mı? Ben Almanya'dan emekliyim, Türkiye'den emekliyim. Kiracılarım var. Çok şükür, çalışana Allah verir... Yeni nesil çalışsın, emeğinin karşılığına baksın."

İstanbul'daki çalışmalarla ilgili "Büyükşehir tek kelime on kuruş etmez. Ya çalışmıyor" diyen emekli, kendisine "Kurban olduğum de ki 'Kaldırımı yapmıyor, metroyu yapmıyor', bir şey söyle" diye konuşan adama ise beğenmediği şeyleri anlatamadı.

Bunun yerine o emekli "Dünya bir oldu da 30 masa bir oldu da neden yıkamadılar? Çalışıyor adam." cevabını verdi. O vatandaş "Ya dayı masayı boş ver. Ben sana belediyeden bahsediyorum" şekline yinelese de sorusuna yanıt alamadı.

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