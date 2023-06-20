Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zammı belirleme toplantılarının ardından alınan Temmuz ayı asgari ücretin ne kadar kaç TL olduğunu açıkladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?

TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Vedat Işıkhan Temmuz ayı asgari ücret zammı için çalışmaları tamamlandığını açıkladı.

Asgari ücret ara zammı net 11 bin 402 lira olarak açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘’İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ’e, işverenleri temsil eden TİSK’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, TÜİK’in bürokratlarına teşekkür etmek istiyorum. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’a TİSK Başkanı Burak Akkol’a yapıcı tavırlarından dolayı özel olarak şükranlarımı arz ediyorum. TİSK Başkanımız son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımı ile bir çok icraata imza atmıştır. Asgari ücrete vergi muafiiyeti beyaz bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler bunlardan bir kaçıdır. İşçi işveren ayrımı yapmadan her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konularındaki katkıları için teşekkür etmek isterim. TÜRK-İŞ Başkanımıza işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutumla sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim.

Komisyon görüşmeleri neticesinde yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşması ile sonuçlanmıştır.

Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum.

Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.’’