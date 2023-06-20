Ünlü Ekonomist Hakan Kara yeni asgari ücretin ardından olacakları açıkladı

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara yeni asgari ücretle ilgili olacakları tek tek yazdı. Olacakları sıralayan Hakan Kara, halkı enflasyona ezdirmemenin yolunu enflasyonu ezmekten geçtiğini anlattı

İşte Hakan Kara'nın sosyal medya paylaşımı:

"Net asgari ücret şimdilik açlık sınırını hafif de olsa geçti. Ne yazık ki yine bir zam yağmuru başlayacak ve muhtemelen birkaç ay sonra bu artış da enflasyon karşısında eriyecek Halkı enflasyon karşısında ezdirmemenin yolu enflasyonun kendisini ezmektir."