Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin belirlenmesi için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya geliyor. Asgari ücret zammı için başlayacak görüşmelerin ilkinde asgari ücret zammı çalışma takvimi belirlenecek. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin belirlenmesi için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla yarın bir araya geliyor. Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Asgari ücret zammı için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

KOMİSYONUN TOPLANMASI GEREKİYOR

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

ASGARİ ÜCRETE YILBAŞINDA YÜZDE 50, TEMMUZDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.