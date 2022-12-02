Asgari ücretin son 10 yılda geldiği nokta şok etti. Arttıkça azalıyor

Asgari ücretin hükümet ile sendikalar arasında masaya konulurken DİSK, Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 57 olduğunu açıkladı. Bu rakam dünya ortalamasının üstünde. Bu oran nedeniyle asgari ücret Türkiye’de en önemli tartışma konularından. 2023’te uygulanacak asgari ücret, önümüzdeki haftalarda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

2012’DE 391 DOLAR, 2022'DE 302 DOLAR

Ancak enflasyona karşı bir önlemin alınmadığı Türkiye’de yapılan zamların etkisi uzun sürmüyor.

Diken'in haberine göre asgari ücrete dolar bazında bakıldığında da erime görülebiliyor. 2012’de 391 dolar olan asgari ücret, şu an 302 dolar seviyesinde. 2022 ilk yarısında 287 dolar olan asgari ücret, temmuz zammı sonrası 2 Aralık dolar kuruna göre 302 dolar seviyesine geldi.

Son 10 yılda yaşanan değişim ise şöyle:

2012: 391 dolar

2013: 407 dolar

2014: 387 dolar

2015: 349 dolar

2016: 430 dolar

2017: 385 dolar

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

AVRUPA'DA EN KÖTÜ İKİNCİ ÜLKE

Türkiye’deki asgari ücret 2015’e kadar pek çok doğu Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk’un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke konumunda. Asgari ücretli çalışan sayısının çok düşük olduğu Belçika’da asgari ücret 1850 euro seviyesinde.